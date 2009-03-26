В договоренностях Украины и ЕС по ГТС нет угрозы российским интересам

12:13, 26 марта 2009
Энергетика
1

Заявляет МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины не видит угрозы интересам Российской Федерации в договоренностях между нашим государством и Европейским Союзом о модернизации украинской газотранспортной системы за средства международных финансовых организаций.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

Он заметил, что модернизация украинской ГТС, по которой транспортируется 80% российского газа потребителям в Европейском Союзе, позволит увеличить ее надежность и функциональность.

«Что здесь плохого и где здесь угроза для интересов РФ?» - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он назвал эмоциональной реакцию российских высокопоставленных лиц на соответствующие договоренности, достигнутые Украиной с международными финансовыми институтами при посредничестве Европейской комиссии на Международной инвестиционной конференции 23 марта в Брюсселе.

Заместитель министра отметил, что Украина готовила эту конференцию на прозрачных и открытых основаниях, добавив, что решение о ее организации было объявлено еще в марте прошлого года на заседании Совета Украина-ЕС.

Более того, сказал К.ЕЛИСЕЕВ, тезисы, предусмотренные в декларации, вытекают из договоренностей между Украиной и Европейским Союзом в подписанном еще в декабре 2005 года меморандуме о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли.

«В этом меморандуме почти 4 года назад было четко прописано: две стороны будут осуществлять мероприятия для развития и модернизации инфраструктуры энергетической отрасли... Украина и ЕС будут сотрудничать для облегчения привлечения необходимых инвестиций в энергетическую отрасль со стороны как международных финансовых институтов, так и частных инвесторов», - сказал он.

Заместитель министра добавил, что украинцы еще в декабре прошлого года пригласили представителей России на конференцию.

«Надеюсь, эмоции (российских высокопоставленных лиц - УНИАН) спадут... и мы совместными усилиями: Украина, международные финансовые институты, и - дай Бог - частный капитал и РФ будут конструктивно, плодотворно и взаимовыгодно работать с целью модернизации украинской ГТС», - сказал он.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию о модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter