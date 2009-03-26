В договоренностях Украины и ЕС по ГТС нет угрозы российским интересам

Министерство иностранных дел Украины не видит угрозы интересам Российской Федерации в договоренностях между нашим государством и Европейским Союзом о модернизации украинской газотранспортной системы за средства международных финансовых организаций.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

Он заметил, что модернизация украинской ГТС, по которой транспортируется 80% российского газа потребителям в Европейском Союзе, позволит увеличить ее надежность и функциональность.

«Что здесь плохого и где здесь угроза для интересов РФ?» - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он назвал эмоциональной реакцию российских высокопоставленных лиц на соответствующие договоренности, достигнутые Украиной с международными финансовыми институтами при посредничестве Европейской комиссии на Международной инвестиционной конференции 23 марта в Брюсселе.

Заместитель министра отметил, что Украина готовила эту конференцию на прозрачных и открытых основаниях, добавив, что решение о ее организации было объявлено еще в марте прошлого года на заседании Совета Украина-ЕС.

Более того, сказал К.ЕЛИСЕЕВ, тезисы, предусмотренные в декларации, вытекают из договоренностей между Украиной и Европейским Союзом в подписанном еще в декабре 2005 года меморандуме о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли.

«В этом меморандуме почти 4 года назад было четко прописано: две стороны будут осуществлять мероприятия для развития и модернизации инфраструктуры энергетической отрасли... Украина и ЕС будут сотрудничать для облегчения привлечения необходимых инвестиций в энергетическую отрасль со стороны как международных финансовых институтов, так и частных инвесторов», - сказал он.

Заместитель министра добавил, что украинцы еще в декабре прошлого года пригласили представителей России на конференцию.

«Надеюсь, эмоции (российских высокопоставленных лиц - УНИАН) спадут... и мы совместными усилиями: Украина, международные финансовые институты, и - дай Бог - частный капитал и РФ будут конструктивно, плодотворно и взаимовыгодно работать с целью модернизации украинской ГТС», - сказал он.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию о модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.