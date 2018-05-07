Украинская ГТС: российское дежавю и европейское ”поехали”

Россия обиделась... Украинская газовая "труба" в очередной раз "надавила" на любимую мозоль северного поставщика газа через нашу ГТС. Показательное выступление состоялось, но вопрос остался – неужели северный сосед, увидев воочию европейскую стенку защиты, откажется от своих претензий на ГТС...

России "и так все ясно"

Россия прекрасно понимает, что от деклараций, а именно такой характер имеет документ, подписанный 23 марта в Брюсселе по итогам инвестиционной конференции по украинской ГТС, до конкретных действий срок достаточно большой. И есть время предпринять все возможные или невозможные меры для того, чтобы, в лучшем случае, продемонстрировать нереальность модернизации ГТС без ее участия, а в худшем – дискредитировать предложенный вариант.

Кстати, по неофициальной информации, Россия заявила о намерении стать одним из подписантов документа за несколько дней до конференции. Однако в этом случае, учитывая, что декларация была уже согласована всеми остальными сторонами, необходимо было ждать согласования и с Россией, а это естественно, привело бы фактически к срыву конференции.

Демарш российской делегации, направленный в равной мере, как против Европы, так и против Украины, скорее может свидетельствовать о начале пиар-кампании, подобной той, которая состоялась в январе во время печально известного украинско-российского газового скандала.

Во всяком случае, то, как россияне покидали зал, где проходил форум, дает основание предположить, что такая акция фактически уже начала реализовываться.

Представитель «Газпрома» Голубев и министр энергетики России Шматко, демонстративно встав, начали собирать свои бумаги прямо во время подписания итогового документа. Затем они достаточно решительно направились к выходу, прямо на ходу довольно коротко отвечая на вопросы журналистов.

«Вы уже уходите? Вам не интересна презентация, которую сейчас будут проводить представители «Нафтогаза», - спросил журналист Голубева, спешащего к выходу.

«Да, нам не интересно, что будет дальше… И так все ясно», - кратко ответил тот, интонацией продемонстрировав нежелание говорить что-либо.

Впрочем, перед началом конференции Голубев был более разговорчив. Он назвал форум абсолютно непродуманным мероприятием, которое не будет иметь практически никакого реального результата, во всяком случае, без участия России точно. Вспомнил Голубев и перспективу Северного и Южного потоков, неосвоенный газовый рынок Китая… Но если все не так уж плохо, то зачем же демонстировать эмоции?

Выходя из зала, россияне не собирались делиться впечатлениями с отдельно взятыми, тем более украинскими журналистами, до пресс-конференции, которая была проанонсирована.

Позже, общаясь с широким кругом представителей СМИ, российские чиновники были более разговорчивы. Они напомнили о давних планах по созданию газового консорциума, о том, что Украина испытывала сложности с оплатой за газ и эти сложности еще могут возникнуть и т.д. Они намекнули, что Россия при случаи может вспомнить все шаги «навстречу» Украине – отказ от требования компенсировать потери, понесенные «Газпромом» во время газового кризиса в январе нынешнего года, от штрафных санкций за недобор газа в первом квартале…

Цепная реакция

Несколькими часами позже последовала реакция на брюссельскую конференцию уже из Сочи, где находился российский премьер Путин. Он назвал ее непродуманной и непрофессиональной. Больше всего Путина, скажем так, расстроила, декларация о независимости оператора украинской ГТС. "Из формулировок непонятно, о какой независимости и от кого идет речь… От произвола чиновников и должностных лиц, которые, например, вызывают в Государственную нефтегазовую компанию НАК Украины людей с автоматами и в масках в поисках транзитного контракта, в рамках которого осуществляется транзит нашего газа, либо речь идет о независимости этого оператора от украинского государства - там они не разъясняют», - заявил Путин.

Кстати, упомянутые российским премьером «маски-шоу», по информации организаторов конференции, могли сыграть решающую роль в срыве форума. По неофициальной информации, после того, как по всем мировым информагентствам и телеканалам прошло сообщение о якобы захвате «Нафтогаза», возникла серьезная угроза отмены конференции (поди из России или Европы сразу разберись, что никакой там не захват, а всего лишь выемка документов в рамках следственных действий правоохранителей, которая происходит на фоне бурного вмешательства депутатов одной из крупных парламентских фракций). И лишь гарантия того, что в Брюсселе украинские Президент и премьер продемонстрируют единство позиции в вопросе модернизации ГТС, позволила провести форум. Первые лица Украины блестяще справились с поставленной перед ними задачей, преподнеся подарок в виде совместного дружеского общения председателю Еврокомиссии Баррозу в его день рождения.

Президент, похоже, даже немного перестарался, демонстрируя мировую с премьером. До сих пор непонятно, зачем Ющенко дал Тимошенко, ни с того ни с сего, для подписания документа свою ручку. Сложно поверить, что протокол не обеспечил украинского премьера?..

Кстати, поговаривали о планах провести по итогам форума совместную пресс-конференцию Ющенко и Тимошенко, однако по каким-то причинам она не состоялась. Впрочем, большой необходимости в ней и не было. Все уже было сказано и заявлено.

К слову о том, что заявлялось. Уже 24 марта свою позицию относительно итогов брюссельской конференции высказал и Президент РФ Медведев. Он заявил, что Москва откладывает межправительственные консультации с Киевом, планировавшиеся на конец марта, до прояснения вопросов с газовой декларацией Украины-ЕС. Президент добавил, что содержание этой декларации, как минимум, вызывает ряд вопросов. Эту позицию Медведева поддержал и Путин. Заметим, что при этом о визите Тимошенко в Москву, который запланирован на 8 апреля и стороны к нему готовятся согласно официальным заявлениям, не было сказано ни слова. Не исключено, что он может тоже перенестись. Однако, вряд ли Тимошенко на это пойдет. Ведь поездку уже «переставили» с 27 марта. Официальная причина, озвученная украинской стороной, конечно, выглядит правдоподобно – несколько встреч подряд. После многочасового перелета из Японии в Киев физически достаточно сложно буквально через несколько часов лететь в Москву для проведения серьезных переговоров. При этом не стоит недооценивать стойкость Тимошенко. Вряд ли кто усомнится - премьер, если будет нужно, полетит куда угодно и когда угодно. (Вспомните наводнение в западной Украине, тогда премьер несколько дней кряду по 5 часов в день летала на самолетах и вертолетах по региону).

Поэтому верится, что 8 апреля Тимошенко все же поедет к Путину, но встреча вряд ли пройдет в рамках межправительственного экономического комитета. Есть еще одно мероприятие - украинско-российский бизнес-форум, проведение которого запланировано в Киеве 2 апреля, и отмена которого тоже не заявлена.

Советник Тимошенко - Гудыма предположил, что премьер Украины таки посетит белокаменную, а во время переговоров Россия перехватит инициативу у Евросоюза относительно ГТС, но не в плане отчуждения, а в плане модернизации. Так или иначе, но соседка не оставит этот вопрос без своих санкций. В подтверждение этому вчерашнее заявление Газпрома, что он должен санкционировать проведение любых работ, связанных с изменением пропускной способности экспортных трубопроводов Украины. Впрочем, стоит оговориться, что когда Россия и не думает ничего согласовывать с Украиной, когда проводит какие-либо работы по модернизации собственной ГТС, которая также оч-чень взаимно интегрирована с украинской.

Но, судя по заявлениям, позицию России вполне можно изложить, перефразировав известное стихотворение - "у российских собственная гордость, на соседей смотрим свысока..." По словам начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа «Газпрома» Олега Аксютина, «виза» нужна с учетом «степени интеграции наших газотранспортных систем, а также того факта, что работа украинской ГТС является неотъемлемой частью режима экспортных поставок «Газпрома». Вот и вспомнили об экспорте. В ответ на обиду – не спросили мнение, не дождались санкций – решили взять на испуг. Но это уже дежавю, причем не лучших традициях… Хотя стоит отметить и позицию Тимошенко. Она утверждает - Россия как поставщик газа «безусловно, будет участником модернизации и реконструкции украинской ГТС».

Может это публичное заявление Юлии Владимировны подсластит России горечь «безысходности» - ГТС собственность Украины, что и следовало доказать. Правда непонятно, почему с помощью Европы нужно пояснять России прописные истины. Хотя Европа свое дело сделала – подтвердила перспективность развития украинской ГТС.

Юрий Дощатов (УНИАН)