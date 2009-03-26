Минюст зарегистрировал постановление НКРЭ

Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) от 19 марта №311 о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых абонентов, ежемесячно потребляющих свыше 400 кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.

В ближайшее время текст постановления будет обнародован в газетах «Урядовий кур’єр» и «Голос України» и вступит в законную силу с 1 апреля т.г.

Напомним, 19 марта НКРЭ решила повысить тариф на электроэнергию для бытовых абонентов, ежемесячно потребляющих свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза – до 76,26 коп. за кВт/ч (с НДС). Новый тариф не будет применяться к многодетным (воспитывающим троих и более детей) и приемным семьям. Также по прежнему тарифу будут рассчитываться потребители, проживающие в домах, обустроенных электрическими кухонными плитами, а также использующие электроэнергию на отопление при условии расчетов за электроэнергию по зональным тарифам.