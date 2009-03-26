МИД Украины доволен договоренностями по ГТС

В Министерстве иностранных дел Украины довольны договоренностями, достигнутыми с международными финансовыми институтами относительно модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом сказал в интервью УНИАН заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

Он отметил, что Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк, которые подписали в начале недели декларацию об участии в финансировании модернизации украинской ГТС, предоставляют кредиты на очень выгодных условиях.

Кроме того, по его словам, они имеют огромный опыт реализации разнообразных больших проектов, и их участие является позитивным сигналом для других потенциальных инвесторов, которые могут решить также приобщиться к этому проекту.

«Мы очень довольны, что нам удалось наладить с ними конструктивное сотрудничество», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ и подчеркнул, что эти финансовые институты признают право собственности Украины на национальную газотранспортную систему.

Заместитель министра заметил, что сотрудничество с упомянутыми институтами даст Украине возможность имплементировать нормы и стандарты Европейского Союза в энергетической сфере.

«Мы показали, что не в декларациях, а на практике пытаемся интегрироваться в энергетический рынок ЕС», - сказал он, добавив, что “интерес Украина не только отстояла, но и зафиксировала и развила”.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины.