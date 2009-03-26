Украина - на 4-м месте в Европе по возобновляемым источникам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от губернаторов принять в каждом регионе областную программу энергосбережения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во вступительном слове во время совещания по вопросам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

“Начиная с сегодняшнего дня, я хочу, чтобы мы перешли к политике, когда бы каждая территория приняла областную доктрину внедрения энергоэффективных технологий... реализации программ по возобновляемым источникам”, - сказал он.

При этом он отметил, что Украина стоит на четвертом месте в Европе по потенциалу возобновляемых источников энергии.

По его словам, Украина ежегодно потребляет 210 млн. тонн условного топлива (у.т.). При этом страна имеет потенциал возобновляемых источников энергии в 79 млн. тонн у. т., из которых 16 млн. тонн у. т. – ветроэнергетика, 33 млн. тонн у. т. – геотермальная энергетика, 7 млн. тонн у. т. – солнечная энергетика, 0,5 млн. тонн у. т. – малая гидроэнергетика и т. п.