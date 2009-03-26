Возобновляемых источников в общем энергобалансе Украины - менее 1%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает очень низкий уровень использования возобновляемых источников энергетики в общем балансе энергопотребления Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во вступительном слове во время совещания по вопросам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

По его словам, на сегодня в общем балансе энергетических ресурсов Украина использует менее 1% возобновляемых источников энергии.

При этом он добавил, что на 1 грн. валового продукта в стране используется 0,54 кг топлива, что в 3 раза больше, чем в среднестатистической стране Европы.

“За последние 12-13 лет в Украине использование энергии сократилось в 2 раза, но это втрое больше, чем в странах Европы”, - сказал он.

Также Президент отметил, что наибольшие потери энергии наблюдаются в бюджетной сфере.

“Где работает государственный служащий, там дела плачевные, критические фактически”, - добавил он.

По его словам, при транспортировке от коммунальных предприятий к потребителям в среднем в Украине теряется 33% воды, и “на это мы тратим каждый третий куб газа, который покупаем у России”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что наибольший уровень потерь воды при транспортировке к потребителям в Луганской области – 60,3%, Закарпатской – 49%, Житомирской – 48%, Донецкой – 45, АРК – 45%, Черновицкой области – 42%, Севастополе – 41%, Херсонской области – 38%.

Также Президент сказал, что в стране наблюдается большой объем потерь тепловой энергии при ее транспортировке от предприятий ЖКХ к потребителям.

По его словам, средний уровень потерь тепловой энергии по Украине составляет 15%, а наибольший уровень потерь тепловой энергии имеют Ивано-Франковская область – 33%, Закарпатская - 33%, Херсонская – 21%, город Киев – 17%.

“Вот политика энергосбережения, вот правительственная политика”, - добавил он.

“Правительственная политика не нацелена на то, чтобы страна мобилизовалась на сохранение энергии. Вот годами закрепленная популистская демагогия... Мы имеем порочное потребление энергии”, - добавил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что изменить ситуацию на рынке потребления невозможно без государственной программы, без государственной поддержки.