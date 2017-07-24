Нефть дорожает в ожидании втречи министерского комитета ОПЕК+

Мировые цены на нефть слабо поднимаются в понедельник утром, трейдеры ожидают встречи министерского комитета стран ОПЕК и нефтедобывающих государств, не входящих в картель (ОПЕК+), сообщает Прайм.

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По состоянию на 07:06 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% - до 48,16 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,13%, до 45,83 доллара за баррель.

Трейдеры ожидают встречи министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Мероприятие состоится 24 июля в Санкт-Петербурге.

В субботу генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что члены делегаций от Ливии и Нигерии представили техническому комитету свои планы по нефтедобыче, которые соответствуют сложным ситуациям в этих двух странах. По его словам, Нигерия и Ливия были настроены на сотрудничество. Баркиндо добавил, что процесс восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти ускорится во втором полугодии текущего года.

Поддерживают увеличение стоимости сырья данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), опубликованные в пятницу. По данным ВHGE, по итогам завершившейся 21 июля рабочей недели число буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,21%, до 950 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 488 штук, или в 2,06 раза.

Число нефтяных буровых установок уменьшилось при этом на одну, или на 0,13%, до 764 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось за неделю также на одну единицу, или на 0,53%, до 186 единиц.