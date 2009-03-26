Декларация по ГТС - недружественный шаг

16:10, 26 марта 2009
Энергетика
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Подписанная 23 марта в Брюсселе декларация о модернизации украинской газотранспортной системы является недружественным шагом по отношению к Россси со стороны Украины и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована вести диалог с Украиной по любым вопросам, но такая дискуссия должна проходит только на условиях уважения позиций друг друга.

«То, что произошло в Брюсселе на форуме, – это был недружественный шаг по отношению к России как со стороны ЕС, так и со стороны Украины, с руководством которой, начиная с января, по газовых делам у нас было много контактов», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, в результате таких контактов стороны вышли на определенное понимание, но форум в Брюсселе показал, что не все достигнутые договоренности соблюдаются.

А.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что вследствие этих событий Россия отложила проведение в Москве в начале апреля заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, он отметил, что это мероприятие отложено «на неопределенное время».

По словам представителя МИД РФ, в рамках этого заседания планировалось обсудить весь комплекс сотрудничества России и Украины в экономической сфере, включая энергетические вопросы.

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию о модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

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