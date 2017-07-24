В Украину прибыло второе судно с африканским углем

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту "Южный" (Одесская область) второе судно с 75 тысячами тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который поступил из Южно-Африканской Республики. Об этом УНИАН сообщили 23 июля в пресс-службе компании.

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"Сегодня (23 июля - УНИАН) в 8:25 порт "Южный" принял второй балкер с 75 тысячами тонн антрацита из ЮАР… В настоящее время в порту осуществляется разгрузка судна. Работы планируется завершить в течение 3-4 дней", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, этот уголь предназначен для Приднепровской и Криворожской ТЭС, запасы топлива на которых по состоянию на 23 июля составляют 110 тысяч тонн и 90 тысяч тонн соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тысяч тонн с возможностью увеличения объема до 1 миллиона тонн. Первое судно в "Южном" ДТЭК принял 25 мая.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.