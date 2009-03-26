С 1 января 2010 г. в Украине введут учет общественной электроэнергии

В Украине с 1 января 2010 года будет введен учет электрической энергии, которая используется для внешнего освещения населенных пунктов и магистральных дорог и улиц.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 25 марта.

В соответствии с распоряжением, местные органы исполнительной власти должны обеспечить ведение с 1 января 2010 года учета электрической энергии, которая используется для внешнего освещения населенных пунктов и магистральных дорог и улиц. Учет электроэнергии, которая потребляется системами освещения населенных пунктов, будет осуществляться по показаниям средств дифференцированного (почасового) учета электрической энергии.

“Реализация этого решения правительства даст возможность сократить расходы бюджетов всех уровней на оплату потребления электроэнергии для освещения населенных пунктов и дорог, а также обеспечить рациональное использование электроэнергии, выработанной генерирующими предприятиями в период ночного минимума”, - подчеркнули в Управлении по связям со СМИ.