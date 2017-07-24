Южно-Украинская АЭС подключила к сети второй энергоблок

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети второй энергоблок после завершения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"22 июля 2017 года в 08:02 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта", - говорится в сообщении.

Согласно информации "Энергоатома", радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.

"На 22 июля 2017 года (радиационный фон – УНИАН) составляет 0,09 микрозиверта в час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).