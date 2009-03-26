КМУ утвердил план мер по стабилизации "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил План мер на 2009 год по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Соответствующее постановление Кабмина (N237 от 11 марта) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин поручил Министерству финансов до 15 апреля подготовить и подать на рассмотрение правительства изменения в Закон Украины "О трубопроводном транспорте" относительно отмены запрета на отчуждение объектов социально-культурного назначения, а также других основных фондов и непрофильных активов, использование которых не связано с деятельностью трубопроводного транспорта, добычей, переработкой и реализацией углеводородов, и которые являются собственностью НАК "Нафтогаз Украины", ее дочерних компаний, предприятий и хозяйственных обществ, контрольные пакеты акций которых переданы в уставный фонд компании.

Министерству топлива и энергетики и НАК "Нафтогаз Украины" до 15 апреля поручено подготовить проект Закона Украины об осуществлении ежегодного закачивания импортированного природного газа в подземные хранилища для удовлетворения потребностей потребителей Украины в осенне-зимний период, а также определение механизма финансирования работ по закачиванию газа, в том числе, путем предоставления НАК "Нафтогаз Украины" государственных ссуд.

Вместе с тем, Минтопэнерго до 15 апреля поручено подготовить график поэтапного повышения до экономически обоснованного уровня цен на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Кроме того, МинЖКХ, Минтопэнерго, НКРЭ (по согласию), НАК "Нафтогаз Украины" до 15 апреля поручено пересмотреть уровень тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными газопроводами с учетом потребности в полном возмещении обоснованных расходов, в том числе стоимости импортированного природного газа, который используется для удовлетворения технологических потребностей, возмещения нормируемых расходов и потерь, а также пересмотреть порядок формирования и установления розничных цен на природный газ для населения путем утверждения двух уровней цен в случае использования природного газа для: приготовления еды и подогрева воды (кроме отопления); отопления и подогрева воды.

Кабмин также рекомендовал Национальному банку на протяжении года осуществлять интервенции по продаже иностранной валюты по официальному курсу НБУ на день проведения интервенции в объеме, достаточном для приобретения валюты НАК "Нафтогаз Украины" с целью проведения расчетов за импортированный природный газ и для обеспечения выполнения Компанией внешних обязательств в соответствии с условиями кредитных договоров, а также внести совместно с ОАО "Укрэксимбанк" и ОАО "Ощадбанк" изменения в графики погашения задолженности по кредитам, которые предоставлялись НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, с применением механизма рефинансирования.

Государственной налоговой администрации Украины и Министерству финансов поручено на протяжении года обеспечить предоставление НАК "Нафтогаз Украины", ее дочерним компаниям "Укргазвыдобування", "Укртрансгаз", "Газ Украины" и ГАО "Черноморнефтегаз" рассрочки в уплате суммы налоговых обязательств.

Также Кабмин поручил органам местного самоуправления (по согласию) обеспечить утверждение графиков поэтапного повышения до экономически обоснованного уровня тарифов на тепловую энергию, услуги по горячему водоснабжению, которые производятся, транспортируются и предоставляются населению, а также разработать механизм проведения предприятиями коммунальной теплоэнергетики расчетов за природный газ в полном объеме, в том числе за счет привлечения кредитных средств, и обеспечить внедрение обязательного проведения потребителями расчетов за услуги по теплоснабжению через распределительные счета, открытые в ОАО "Ощадбанк".

Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Минтопэнерго, НАК "Нафтогаз Украины" поручено до 1 мая обеспечить проведение собрания акционеров ОАО "Укрнафта" с целью решения спорных вопросов относительно формирования ресурса природного газа для удовлетворения потребностей населения и уплаты дивидендов за 2006-2008 годы.