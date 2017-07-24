Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 45%

Украина в январе-июне 2017 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 44,6% - до 3,164 миллиарда кВт-ч.

Читайте такжеУкраина готова возобновить поставки электроэнергии в Беларусь – Порошенко

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сообщается, что за 6 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано 52,9% электроэнергии, что составило 1,678 миллиарда кВт-ч, в Молдову – 695 миллионов кВт-ч (22%), в Польшу – 615 миллионов кВт-ч (19,5%), в Словакию – 100,3 миллиона кВт-ч (3,2%) и в Румынию – 74,4 миллиона кВт-ч (2,4%).

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в июне увеличился по сравнению с июнем 2016 года на 67,8% - до 545,1 миллиона кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.

За 5 месяцев 2017 года экспорт электроэнергии вырос на 40,6% - до 2,619 миллиарда кВт-ч