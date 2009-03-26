ЛУКОЙЛ инвестировал в страны Еврозоны свыше 5 млрд. долл.

ЛУКОЙЛ инвестировал в европейские проекты в общей сложности более 5 миллиардов долларов, сообщил президент компании Вагит Алекперов, выступая на Европейском бизнес-саммите в Брюсселе.

"Общие инвестиции ЛУКОЙЛа в экономику стран Еврозоны на сегодняшний день составляют более 5 миллиардов долларов", - цитирует Алекперова пресс-служба ЛУКОЙЛа, сообщает РИА Новости. По его словам, для ЛУКОЙЛа тема энергетического сотрудничества России и ЕС особенно актуальна, так как Европа - основной рынок сбыта продукции компании. На территории ЕС расположены три из восьми нефтеперерабатывающих заводов и почти треть автозаправочных станций ЛУКОЙЛа. Алекперов также отметил, что современный энергетический рынок функционирует недостаточно эффективно, так как в последние годы из-за резкого роста объемов торговли финансовыми инструментами динамика цен на нефть перестала отражать реальное соотношение спроса и предложения. Глава ЛУКОЙЛа считает, что кризис - подходящее время для выработки новых механизмов ценообразования, поскольку он способствует сжатию "финансового пузыря"и повышению роли товарных рынков. По его мнению, для установления справедливой цены необходимо, в частности, ограничить использование нефтяных котировок в спекулятивных финансовых операциях, сокращать объемы торговли на спотовом рынке, заключать прямые долгосрочные контракты между производителями и потребителями сырья. Ранее Алекперов называл справедливой цену на нефть в пределах 70-90 долларов за баррель. ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Алекперов прямо и косвенно контролирует около 20% акций компании, еще 20% принадлежит американской ConocoPhillips.