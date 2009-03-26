Литва продала польской PKN Orlen 10% акций Mazeikiu nafta

Правительство Литвы в четверг завершило оформление сделки по продаже польскому концерну PKN Orlen 10% акций Mazeikiu nafta, удовлетворив просьбу польской стороны о рассрочке платежей до конца апреля, сообщает РИА Новости со сслкой на Литовское радио.

Согласно опционному соглашению, подписанному вместе с договором о купле-продаже литовского нефтекомплекса Mazeikiu nafta в декабре 2006 года, PKN Orlen взял на себя обязательство через два года выкупить у Литвы около 10% акций, оставшихся в ее владении, за 280 миллионов долларов. В настоящее время польский концерн владеет 84,3% акций комплекса. В минувшую пятницу, когда сделка должна была быть подписана, польская компания обратилась в министерство хозяйства Литвы с просьбой смягчить условия платежа, дав возможность осуществить его не сразу, а долями - немедленно выплатив 20% от установленной суммы с тем, чтобы остальные суммы выплатить в срок не позднее 30 апреля. Польские СМИ ранее обращали внимание на финансовые трудности PKN Orlen, который в прошлом году понес убытки на 600 миллионов злотых (176,991 миллиона долларов) и имел задолженность около 3,6 миллиарда злотых (1,062 миллиарда долларов). Литовский министр энергетики Арунас Сакмокас заявлял, что перенос сделки потребовался полякам для того, чтобы взять кредит в банке. Концерн Mazeikiu nafta, в который входят три предприятия - НПЗ, морской нефтетерминал и система трубопроводов, PKN Orlen выкупил у российской компании ЮКОС и литовского правительства в декабре 2006 года.