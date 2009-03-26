РФ и Турция договорились о "Голубом потоке-2"

Россия и Турция договорились о создании рабочей группы по реализации проекта "Голубой поток-2", который предусматривает поставки российского газа в Израиль, сообщил министр энергетики Турции Хильми Гюлер в Анкаре после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Как передает РИА Новости, глава российского газового концерна сообщил, что переговоры с Израилем по реализации проекта будут начаты после формирования нового израильского правительства. Рабочая группа начнет свою работу в течение десяти дней.