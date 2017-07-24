Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти - СМИ

В понедельник Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники сделали редкое признание: они оказались одной из причин низких цен на нефть, сообщает Прайм со ссылкой на издание Wall Street Journal.

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"До этого момента ОПЕК в основном возлагала вину на сланцевый сектор США, заявляя, что американские производители нарастили добычу, воспользовавшись сокращением добычи в картеле. Однако в понедельник представители ОПЕК сообщили, что картель намерен обратить пристальное внимание на своих участников и принять соответствующие меры в отношении стран, которые не соблюдают условия сделки", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, сообщила, что, помимо сокращения добычи, она намерена снизить экспорт до 6,6 миллиона баррелей в день. Министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих также призвал другие страны последовать примеру королевства, отметив, что, согласно данным, некоторые участники альянса по-прежнему экспортируют огромный объем нефти.

Кроме того, Саудовская Аравия заручилась обязательством Нигерии, входящей в картель, но освобожденной от участия в сделке, заключенной в прошлом году между ОПЕК и 10 странами вне картеля и направленной на 2-процентное снижение мирового предложения нефти.

По окончании заседания цены на нефть выросли. Нефть Brent недавно подорожала на 0,56% до 48,33 доллара за баррель, нефть WTI выросла в цене на 0,42% до 45,96 доллара.

"Однако сокращение экспорта нефти Саудовской Аравией может действительно оказать воздействие на баланс спроса и предложения на рынке", - утверждает аналитик SEB Бьярне Шильдроп.

Королевство с января по май в среднем экспортировало 7,2 миллиона баррелей нефти в день, отметил он, поэтому новые меры должны снизить экспорт нефти на 600 тысяч баррелей в день.

Тем не менее Саудовская Аравия летом обычно всегда сокращает экспорт, так как внутренний спрос на нефть растет ввиду потребности в электричестве для питания кондиционеров воздуха.