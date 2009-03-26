Совместное предприятие "Росатома" и Siemens (Германия) фундаментально меняет мировую атомную картину, пишет французский экономический журнал L`Expansion, которому глава "Росатома"Сергей Кириенко дал интервью.

Как сообщалось, в марте 2009 года концерном Siemens и "Росатом" подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие по производству оборудования для АЭС. Накануне Siemens объявил о выходе из совместного предприятия с французской корпорацией Areva. В свою очередь, после объявления о создании СП Siemens и "Росатома" Areva обвинила германский концерн в нарушении совместного соглашения, которое включает, в частности, оговорку о недопущении конкуренции.

"Хорошо представленная в Западной Европе, Areva недавно одержала победу на рынках Индии и Китая, а также может продать четыре реактора Соединенным Штатам. Но "Росатом", в альянсе с Siemens, создает нового внушительного соперника как в сооружении энергоблоков, так и по продаже топлива", - считает журнал. Глава Areva Анна Ловержон заявила L`Expansion, что альянс "Росатома" и Siemens будет продвигать российские продукты за пределы территории РФ.

В Areva давно знали о решении Siemens выйти из капитала французской компании, но были удивлены моментом, который был для этого выбран. Переговоры о "разводе" двух компаний только начались. "На самом деле такую пилюлю французам трудно проглотить. Еще несколько недель назад Siemens был привилегированным партнером Areva. Он владел 34% Areva NP, отделения, которое производит реакторы третьего поколения EPR. Глубоко вовлеченные в проект EPR, почему немцы решили выйти из него? Потому что они чувствовали себя ущемленными в этом партнерстве. Будучи миноритариями, они не могли влиять на принятие решений. Не выходя за пределы работы по сооружению АЭС, они не имели доступа к наиболее доходной деятельности, особенно к поставкам ядерного топлива. Сравнивая модель устройства Areva с кофемашиной Nespresso, Ловержон неявно дала понять: тот, кто продает кофейные картриджи для кофемашин, зарабатывает намного больше, чем тот, кто делает сами автоматы. В штаб-квартире Siemens в Мюнхене это сообщение получили и отлично поняли, что им отвели роль производителя кофемашин до скончания веков", - говорит L`Expansion. "Мажоритарный акционер мог каждый год использовать опцию выкупа нашего пакета" - приводит журнал слова президента Siemens Петера Лешера. Таким образом, по его словам, германская сторона не могла гарантировать безопасность своих инвестиций и планировать на долгосрочную перспективу.

В свою очередь глава "Росатома"Сергей Кириенко заявил французскому журналу, что партнерство с Siemens предполагает поставку услуги по строительству АЭС под ключ в третьих странах, в том числе в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке, Северной Африке или Юго-Восточной Азии. "Кроме того, мы работаем с Siemens над поиском новых сфер сотрудничества", - приводит его слова журнал. "Триумфаторы в этой истории в итоге россияне. Альянс с Siemens позволит им улучшить свой имидж, который продолжает вызывать за рубежом очень смешанные чувства, несмотря на глубокие реформы, которые в течение двух последних лет провел Сергей Кириенко, в особенности разделение военной и гражданской частей отрасли", - резюмирует L`Expansion.