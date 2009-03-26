Украина получит за ГТС 2,5 млрд. евро или благотворительную помощь?
Литвин просит "четко ответить"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украина должна получить от своих партнеров четкий ответ на все вопросы, связанные с дальнейшим функционированием ее газотранспортной системы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в городе Овруч Житомирской области.
«В вопросе реконструкции газотранспортной системы Верховная Рада должна получить прозрачный и четкий ответ: мы получим инвестиции в размере 2,5 млрд. евро, или получим благотворительную помощь?» - сказал В.ЛИТВИН.
«Если хотим иметь результат, то должны понимать, для чего нам нужна реконструкция ГТС: для того, чтобы она бесперебойно поставляла газ в Европу в больших объемах, и чтобы за транзит газа мы получали либо деньги, либо газ. И первое, и второе нам очень нужно, а, следовательно, нужно понимать, что без участия производителя газа серьезной работы, серьезной политики не будет», - сказал В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос журналистов.
Анализируя вопрос реконструкции ГТС, председатель ВР отметил, что стоит определить, чем Украина будет рассчитываться за инвестиции: «Или это будут кредиты, или мы будем рассчитываться бесплатной прокачкой газа». «Очевидно, все эти вопросы нужно согласовать», - сказал он.
«В то же время, необходимо внести ясность в вопрос, что это за «рабочая группа», которая будет осуществлять реконструкцию ГТС, или она будет осуществлять управление ГТС, или нам дадут деньги, и их разворуют», - сказал В.ЛИТВИН, констатировав, что «тот, кто даст деньги, будет иметь право и будет требовать контроля над их использованием». «Не важно, чей контроль это будет – России или Европы, - добавил он. - Необходимо получить ответ на ключевой вопрос – кому будет принадлежать ГТС, или у нас будет демонстрироваться альтруизм».
Подытоживая, В.ЛИТВИН подчеркнул, что Украина в этом вопросе должна иметь нормальные отношения как с Россией, так и с Европой. «Перекосов быть не должно, а то, что они происходят – не на пользу Украине», - убежден он.