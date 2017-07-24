Кабмин не будет повышать цены на газ для населения на следующий отопительный сезон - Гройсман

Кабинет министров Украины не будет повышать цены на газ для населения на следующий отопительный сезон, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы не ожидаем, и мы такое решение приняли несколько дней назад на заседании правительства, повышения цены на газ для украинских граждан. Цены будут оставаться в соответствии с инфляционными процессами, поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет», - сказал премьер.

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При этом Гройсман отметил, что не видит особых оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

«Что касается цен на жилищно-коммунальные услуги, то они формируются на местах Национальной комиссией по регулированию рынка коммунальных услуг. Считаю, что особых оснований для того, чтобы эти цены менялись, нет. Но эти цены устанавливают в каждом городе в зависимости от состояния жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6 079 грн за тыс. куб. м (без учета платы за доставку топлива).

Согласно постановлению о возложении спецобязанностей на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год – к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG.

Ранее в Минэнергоугля заявляли об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.