Запуск работы Донецкой фильтровальной станции запланирован на сегодня – ГСЧС

Донецкая фильтровальная станция по состоянию на 7:00 вторника пока остается без электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля восстановлена высоковольтная линия электропередач, которая обеспечивает Донецкую фильтровальную станцию, поврежденную в результате боевых действий 22 июля. Запуск работы станции планируется начать 25 июля", - говорится в сообщении.

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Как известно, водоснабжение населения осуществляется почасово - по графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00 из запасов городского резервуара. Его остаток на сегодняшний день составляет 3 тыс. куб. м.

***22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения ДФС, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку.