Цена нефти продолжила рост

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 26 марта, повысились на фоне оптимистичных настроений инвесторов в плане улучшения состояния экономики, появившиеся после обнародования данных с рынка недвижимости и рынка товаров длительного пользования США.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,57 доллара - до 54,34 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,71 доллара - до 53,45 доллара за баррель, передает FP.