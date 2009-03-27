”Газпром” встал на защиту RosUkrEnergo

В Стокгольмском арбитражном суде 24 марта были заслушаны позиции сторон по искам RosUkrEnergo (50% принадлежит "Газпрому", 45% – предпринимателю Дмитрию Фирташу и 5% – Ивану Фурсину) к НАК "Нафтогаз Украины". Об этом "Коммерсант-Украина" рассказал источник в "Газпроме".

"Суд объединил несколько исков в одно производство. Суть их заключается в том, чтобы вернуть задолженность "Нафтогаза" в объеме более $600 млн за газ, потребленный Украиной в 2008 году, а также принудить НАК поднять из хранилищ и транспортировать до границы с Польшей до 11,5 млрд. кубометров газа",– цитирует слова источника издание. Пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин Землянский подтвердил, что предварительное заседание суда прошло, но от комментариев отказался. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин с учетом падения цен на газ во II квартале 2009 года оценивает второй иск в денежном выражении в $3 млрд.

В то же время источник, близкий к Дмитрию Фирташу, уточнил, что на заседании суда "Газпром" поддержал требования RUE. Изменение позиции монополии, которая обвинила трейдера в разжигании газовой войны России и Украины в начале года, собеседник Ъ объясняет тем, что в понедельник была подписана газовая декларация ЕС и Украины, в которой содержится инициатива покупателей закупать весь российский газ на российско-украинской границе. Этот документ вызвал жесткую критику со стороны Москвы.