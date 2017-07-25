Суд отменил списание с "дочки" Газпрома 80 миллионов в счет штрафа АМКУ

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворялось заявление Государственной исполнительной службы о списании около 80 млн грн дивидендов со счета украинской «дочки» российского газового монополиста «Газпром» - компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

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Об этом говорится в материалах суда.

«Апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Газпром» и частного акционерного общества «Газтранзит» с иностранными инвестициями» удовлетворить. Постановление Хозяйственного суда Киева от 06 июня 2017 года по делу №910 / 18299/16 отменить. Материалы дела вернуть в Хозяйственный суд города Киева», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Министерство юстиции Украины направило «Газпрому» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

В начале июня Хозяйственный суд Киева разрешил исполнительной службе списать около 80 млн грн дивидендов компании «Газтранзит».

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн.

В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева, оспаривая это решение, однако он был отклонен.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.