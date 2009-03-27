«Днепрооблэнерго» сократило поставку электроэнергии

ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» за январь-февраль 2009 г. сократило относительно аналогичного периода 2008 г. поставку электроэнергии потребителям на 28,4%, или на 1269 млн. кВт/час – до 3199 млн. кВт/час.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Это объясняется уменьшением потребления электроэнергии горно-металлургическими предприятиями, предприятиями химической промышленности, машиностроения, другими потребителями Днепропетровской области», - подчеркивается в сообщении пресс-службы компании.

В 2008 г. «Днепрооблэнерго» сократило поставки электроэнергии в сравнении с 2007 г. на 14,1% - до 23288 млн. кВт/час.

Чистая прибыль «Днепрооблэнерго» по итогам 2008 г. составила 83,725 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране. Компания ведет лицензированную деятельность на территории площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км. На балансе компании – 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов. Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых абонентов.