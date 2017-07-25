Украина сократила потребление угля

Украина в июне 2017 года сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% - до 3,23 млн тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Также сообщается, что по сравнению с маем этого года потребление угля в июне выросло на 14,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.

В мае 2017 года потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 33% - до 2,8 млн тонн.