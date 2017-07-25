Третий блок Хмельницкой АЭС планируют запустить в 2025 году

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию третий энергоблок Хмельницкой АЭС в 2025 году с привлечением чешского финансирования и чешских технологий.

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Об этом сообщил генеральный директор обособленного подразделения «Энергоатома» - «Хмельницкая АЭС» Николай Панащенко во время встречи с консультантами и экспертами, которые задействованы в разработке проекта корпоратизации компании.

«Предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год», - сказал гендиректор.

По его словам, на сегодняшний день технико-экономическое обоснование завершения строительства третьего энергоблока уже прошло государственную экспертизу и было откорректировано с учетом использования реакторной установки производства чешской компании Sкoda.

«Достаточно серьезную долю финансовых ресурсов нам обещает найти Чешская Республика. Они будут производить оборудование реакторного острова, то есть реакторную установку, за деньги чешских банков… На территорию Украины эти деньги заходить не будут, а будут поступать к нам уже в виде готового оборудования. После ввода в работу энергоблока №3 будет происходить погашение данных финансовых обязательств», - отметил Панащенко.

Также он добавил, что значительная часть оборудования для блоков Хмельницкой АЭС будет производиться на территории Украины.

«Турбина будет произведена харьковским «Турбоатомом»… Эти турбины для третьего и четвертого энергоблоков практически на 70% уже готовы. «Турбоатом» за свой счет изготавливает данные турбины и готов получить оплату после пуска третьего блока», - сказал гендиректор станции.

Как сообщал УНИАН, конкурс по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС был проведен еще в 2008 году. Тогда его победителем стала российская компания «Атомстройэкспорт». В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение о достройке блоков ХАЭС с российской стороной.

В конец ноября 2016 года «Энергоатом» заявил, что рассматривает возможность привлечения европейского поставщика реакторной установки типа ВВЭР-1000 для завершения строительства упомянутых блоков.

Также ранее «Энергоатом» представил свой проект «Энергетический мост «Украина – Европейский Союз». В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Как отмечал, президент «Энергоатома» Юрий Недашковский поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Также Недашковский сообщал, что «Энергоатом» планирует до конца этого года утвердить на заседании Кабмина и представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.