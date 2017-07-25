Минюст подал кассацию на отмену взыскания с "Газпрома" 80 миллионов

Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда об отмене решения суда низшей инстанции, согласно которому взыскиваются дивиденды с "Газтранзита" в счет штрафа "Газпрома" (79,877 миллиона гривень), сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление Петренко.

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"Министерство юстиции уже подало кассационную жалобу, мы считаем данное решение Апелляционного суда незаконным, предвзятым, и так же мы передали материалы в правоохранительные органы", - заявил Петренко.

Отметим, что 17 июля Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции от 6 июня, согласно которому Государственной исполнительной службе было разрешено провести списание 79,877 миллиона гривень дивидендов, подлежащих уплате компании "Газпром" (Россия) от частного акционерного общества "Газтранзит" (Киев) в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа и пени в общем размере 172 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Министерство юстиции Украины направило "Газпрому" постановление об аресте акций его дочерней компании "Газтранзит" в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере почти 172 миллиардов гривень, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

В начале июня Хозяйственный суд Киева разрешил исполнительной службе списать около 80 миллионов гривень дивидендов компании "Газтранзит".

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 миллиарда гривень.

В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 миллиардов долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, оспаривая это решение, однако он был отклонен.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.

В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.