«Нафтогаз» проводит переговоры с «Газпромом»

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» 26 марта вылетела в Москву и сегодня проводит переговоры с ОАО «Газпромом» о подписании технического соглашения о транзите газа на 2009 год.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Вчера вылетели… Это рабочая поездка. Основной вопрос – техсоглашение. Есть намерения подписать его», – сказал он.

Техническое соглашение предусматривает условия транзита российского газа по территории Украины.

Напомним, 19 января т.г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа и соглашение о транзите газа через Украину, однако техническое соглашение не было подписано.