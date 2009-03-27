«Нафтогаз» проводит переговоры с «Газпромом»
О техническом соглашении по транзиту
Делегация НАК «Нафтогаз Украины» 26 марта вылетела в Москву и сегодня проводит переговоры с ОАО «Газпромом» о подписании технического соглашения о транзите газа на 2009 год.
Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.
«Вчера вылетели… Это рабочая поездка. Основной вопрос – техсоглашение. Есть намерения подписать его», – сказал он.
Техническое соглашение предусматривает условия транзита российского газа по территории Украины.
Напомним, 19 января т.г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа и соглашение о транзите газа через Украину, однако техническое соглашение не было подписано.