МЧС разработало проект Стратегии обращения с РАО

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций завершило разработку проекта Стратегии обращения с радиоактивными отходами (РАО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА.

Проект стратегии, которым располагает УНИАН, предполагает, в частности, создание нормативно-правовой базы и соответствующей инфраструктуры обращения с РАО в течение 50 лет. Стратегия предусматривает создание специализированного государственного предприятия, на которое будут возложены функции безопасного сохранения переработки и захоронения радиоактивных отходов.

Как уточнил на пресс-конференции В.ШАНДРА, такое специализированное предприятие планируется создать на базе государственной корпорации “УкрДО “Радон”. Объем финансирования стратегии, согласно проекту, составит 36,135 млрд. грн. Финансирование мероприятий, связанных с реализацией стратегии, планируется осуществлять за счет средств целевого государственного фонда обращения с РАО, а также международной технической помощи.

Как объяснил министр, наполнение фонда обращения с РАО будет происходить за счет ежегодных отчислений производителей радиоактивных отходов. В частности, средства для наполнения фонда будут предусмотрены в тарифе на отпуск электроэнергии НАЭК “Энергоатом”, кроме того, делать ежегодные взносы будут обязаны предприятия, производящие источники ионизирующего излучения.

В ходе реализации стратегии планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь комплекса “Вектор” для хранения низкоактивных и среднеактивных РАО. Для решения проблемы хранения высокоактивных и долгосуществующих РАО Стратегией предусмотрено строительство геологического хранилища. В данном хранилище планируется хранить отходы, образующиеся в результате регенерации отработанного ядерного топлива, а также то топливо, которое будет возвращено в Украину из Российской Федерации после 2014 года.

По словам В.ШАНДРЫ, проект стратегии будет внесен на рассмотрение Кабинета министров в апреле.

Проект разработки стратегии финансировался Европейской Комиссией. Разработчиками документа выступил консорциум в составе компаний DBE Technology (Германия), ANDRA (Франция), COVRA (Нидерланды), SKB (Швеция), UK Nirex (Великобритания).