На отмену дела о растаможке газа может быть подана апелляция

В Генеральной прокуратуре не исключают подачи апелляции на решение Шевченковского районного суда Киева, который отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. кубометров транзитного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Поэтому мы сейчас изучим эту ситуацию. Если будут основания, то мы будем соответственно реагировать: я не исключаю, что будет подана апелляция. Мы изучим решение суда, заслушаем позицию прокурора», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц “Нафтогаза” в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе.

24 марта Шевченковский районный суд города Киева признал незаконными отдельные действия Службы безопасности Украины и отменил постановление СБУ о возбуждении указанного уголовного дела.