В Житомире городской совет подает коллективный иск в суд, чтобы житомирянам перечислили деньги за переплаченный газ.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, "после установления ЧАО «Житомиргаз» придомовых счетчиков у житомирян выросли платежки за газ в 5-6 раз".

Также отмечается, что житомиряне могут обращаться к Житомирскому городскому совету с соответствующими жалобами и копиями платежек за газ. Эти жалобы будут добавлены к коллективному судебному иску, который готовит горсовет, против ЧАО «Житомиргаз» с требованием перерасчета житомирянам за переплаченный газ.

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«ЧАО «Житомиргаз» не согласовал установку счетчиков с органами местного самоуправления и ОСМД ( объединения совладельцев многоквартирных домов-УНИАН). Установка этих приборов придомового учета газа для населения привела к тому, что платежки за потребленный газ у житомирян выросли в 5-6 раз. Уже сейчас специалисты юридического департамента городского совета готовят соответствующий иск», - цитирует пресс-служба ведомства Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина.

Сейчас в Житомире проводят судебно-строительную техническую экспертизу по установлению придомовых счетчиков на учет газа ПАО «Житомиргазом». Соответствующее постановление на днях вынес Королевский районный суд.

Такими приборами учета было оборудовано 118 многоэтажек Житомира. Городским советом на каждый установленный счетчик газа ЧАО «Житомиргазом» был наложен штраф в размере 280 тысяч гривен.

Напомним, «ЧАО «Житомиргаз» ( г. Житомир) предоставляет услуги по газоснабжению.