Декларация Украины и ЕС - первый шаг к стабильности транзита газа
Заявляет комиссар ЕС
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС называет газовую декларацию с Украиной первым шагом к обеспечению стабильности транзита.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил во время дебатов в рамках Европейского саммита бизнеса.
“Это только первый двусторонний шаг”, - сказал он.
Комментируя позицию России по этому поводу, комиссар ЕС отметил, что совместная декларация Украины и ЕС, подписанная по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, не означает, что ЕС отказывается от сотрудничества с Россией.
“Не всегда все шаги понимаются партнерами, но мы хотим добиться стабильности (транзита – УНИАН)”, - сказал А.ПИБАЛГС.
Он также отметил, что в конечной перспективе стороны все равно будут сотрудничать втроем: Россия как поставщик газа, Украина как транзитер, а ЕС как потребитель.