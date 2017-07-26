Стоимость нефти Brent пробила отметку в $50

Мировые цены на нефть продолжают расти и в среду утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья, а также ожидают публикацию тех же данных за неделю от минэнерго страны, которая будет опубликована позднее в среду, сообщает Прайм.

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По состоянию на 07:21 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% - до 50,62 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,02%, до 48,38 доллара за баррель. Днем ранее сырье дорожало более чем на 3%.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились на 10,23 миллиона баррелей, до 480,37 миллиона. Запасы бензина при этом выросли на 1,903 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились на 111 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,568 миллиона баррелей, также сообщила API.

Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей, до 487,62 миллиона баррелей.

Поддерживают настроения трейдеров и сообщения о том, что Нигерия согласилась ограничить добычу нефти на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, если его достигнет. Об этом ещё в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра нефти и газа Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи.

Кроме того, намерение Саудовской Аравии поддержать продление соглашения о сокращении добычи нефти минимум до второго квартала 2018 года, о чем сообщил министр энергетики страны? Халид аль-Фалих, также способствует удорожанию нефти.