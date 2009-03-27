Цены на газ для населения и ТКЭ в этом году не будут повышаться

Министерство топлива и энергетики Украины официально сообщает, что цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в 2009 году не будут повышаться. Вся информация противоположного содержания является провокационной.

Об этом говорится в сообщении Управления Кабинета министров Украины по связям со СМИ, переданном агентству УНИАН.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил План мер на 2009 год по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее постановление Кабмина (№237 от 11 марта) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно этому документу, Минтопэнерго до 15 апреля поручено подготовить график поэтапного повышения до экономически обоснованного уровня цен на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Кроме того, МинЖКХ, Минтопэнерго, НКРЭ (по согласию), НАК "Нафтогаз Украины" до 15 апреля поручено пересмотреть уровень тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными газопроводами с учетом потребности в полном возмещении обоснованных расходов, в том числе стоимости импортированного природного газа, который используется для удовлетворения технологических потребностей, возмещения нормируемых расходов и потерь, а также пересмотреть порядок формирования и установления розничных цен на природный газ для населения путем утверждения двух уровней цен в случае использования природного газа для: приготовления еды и подогрева воды (кроме отопления); отопления и подогрева воды.