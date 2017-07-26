Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированную часть Донецкой области

Украина полностью остановила переток электроэнергии с временно оккупированной территорией Донецкой области. Об этом на своей станице в соцсети Facebook сообщил и. о. главы государственной компании-оператора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

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«С 00:00 26.07.2017 года прекращен переток электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО на сегодня не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», - написал он.

По словам Ковальчука, потребности оккупированных территорий в электроэнергии покрываются за счет работы Старобешевской и Зуевской теплоэлектростанций, а также за счет других производителей на временно оккупированной территории и поставок из Российской Федерации.

Глава «Укрэнерго» также отметил, что линии, по которым Россия снабжает электроэнергией оккупированные регионы Донецкой области, исключены из перечня межгосударственных и перетоки по ним не учитываются в общей системе перетоков между Украиной, Россией и Беларусью.

Как сообщал УНИАН, из-за долгов за поставленную электроэнергию 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги.

По состоянию на 1 апреля, долги зоны АТО за поставленную с контролируемой Украиной территории электроэнергию составляли 2,985 млрд грн. В конце июня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что задолженность оккупированных территорий Донецкой области составляет 3,9 млрд грн.