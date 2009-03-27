Россия с 1 апреля снижает экспортную пошлину на нефть
17:08, 27 марта 2009Энергетика
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С 115,3 до 110 долл. за т
Россия с 1 апреля текущего года снижает экспортную пошлину на нефть со 115,3 до 110 долл. за тонну.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Российской Федерации, такое распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.
Также с 1 апреля снижаются экспортные пошлины на нефтепродукты: светлые – до 86,4 долл. за тонну, темные – до 46,5 долл. за тонну.
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