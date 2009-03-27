Россия с 1 апреля снижает экспортную пошлину на нефть

Россия с 1 апреля текущего года снижает экспортную пошлину на нефть со 115,3 до 110 долл. за тонну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Российской Федерации, такое распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Также с 1 апреля снижаются экспортные пошлины на нефтепродукты: светлые – до 86,4 долл. за тонну, темные – до 46,5 долл. за тонну.