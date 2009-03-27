"Газпром" согласовывает с Азербайджаном закупки газа на 2010 г.

"Газпром" и Азербайджан договорились приступить к переговорам по согласованию условий поставок азербайджанского газа с января 2010 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Как передает РИА Новости, в пятницу в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимовыгодного стратегического партнерства, высоко оценили имеющийся потенциал для масштабного долгосрочного сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании. "В соответствии с меморандумом, достигнута договоренность приступить к переговорам по согласованию условий купли-продажи азербайджанского газа, с началом поставки с января 2010 года на условиях DAF граница Азербайджан-Россия. Будут также проработаны варианты и экономическая целесообразность осуществления обменных операций с природным газом", - говорится в сообщении. Условия DAF (Delivered At Frontier) означают "с поставкой на границе". Предложение о покупке азербайджанского газа на основе долгосрочного договора было сделано еще в июне 2008 года в ходе встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Глава "Газпрома" тогда не уточнил журналистам ни объемы предполагаемых закупок, ни их цену, отметив лишь, что российский холдинг готов покупать газ, исходя из рыночного ценообразования и в максимальных объемах.

В начале февраля этого года Алиев назвал предложение российского "Газпрома" о покупке азербайджанского газа привлекательным. Как отмечается в сообщении, в ближайшее время "Газпром" и ГНКАР проведут техническую инспекцию газопроводной системы на участке Баку-Ново-Филя для его модернизации. По данному участку азербайджанский газ будет поставляться в Россию. Баку-Ново-Филя - участок газотранспортной системы Азербайджана, идущий от Баку до российской границы по побережью Каспийского моря. Протяженность участка - около 200 километров, диаметр трубы - 1220 миллиметров. Подписанный 27 марта меморандум также предусматривает разработку программы сотрудничества по обмену опытом, проведению курсов, организации учебных семинаров и посещений производственных объектов специалистами сторон для обмена информацией. Азербайджан располагает разведанными запасами природного газа в объеме около 1,5 триллиона кубометров. Потребление природного газа в Азербайджане составляет 12-14 миллиардов кубометров в год.