В "Укрэнерго" прокомментировали прекращение электроснабжения оккупированной Донетчины

Полное прекращение поставок электроэнергии на временно оккупированную территорию Донецкой области не несет никаких последствий для стабильной работы объединенной энергосистемы страны, сообщил на пресс-конференции и. о. главы государственной компании-оператора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

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«Были выдержаны все необходимые процедуры, официально обратился «Энергорынок», было получено согласование министерства энергетики и с начала суток перетоки на не контролированные территории равняются нулю. Никаких дополнительных последствий этого процесса для энергосистемы Украины нет. Перетоки были отрицательными – в пользу не контролированных территорий», - сказал Ковальчук, добавив, что поставки украинской электроэнергии на временно оккупированную территорию Донецкой области составляли около 5% внутреннего потребления.

По словам Ковальчука, потребности оккупированных территорий в электроэнергии покрываются за счет работы Старобешевской и Зуевской теплоэлектростанций, а также за счет других производителей на временно оккупированной территории и поставок из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, с 00:00 26 июля 2017 года Украина полностью остановила переток электроэнергии на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Ковальчук отмечал, что линии, по которым Россия снабжает электроэнергией оккупированные регионы Донецкой области, исключены из перечня межгосударственных и перетоки по ним не учитываются в общей системе перетоков между Украиной, Россией и Беларусью.

Ранее, 25 апреля 2017 года из-за долгов за поставленную электроэнергию Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги.

По состоянию на 1 апреля, долги зоны АТО за поставленную с контролируемой Украиной территории электроэнергию составляли 2,985 млрд грн. В конце июня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что задолженность оккупированных территорий Донецкой области составляет 3,9 млрд грн.