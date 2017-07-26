Тука рассказал о причинах и последствиях отключения "ДНР" от украинского света

Украина прекратила поставлять электричество на оккупированную территорию Донецкой области из-за долгов "противоположной стороны". Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Остров».

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"Этот вопрос обсуждался в Минске многократно. Украина требовала от противоположной стороны предоставить механизм проведения расчетов или выйти на нулевое сальдо-переток. Несмотря на все настойчивые просьбы, пожелания и требования Украины, противоположная сторона никаких действий не совершала. Поэтому и было принято решение прекратить подачу электроэнергии на неподконтрольную территорию. В результате из-за долгов, из-за того, что противоположная сторона отказывается предоставлять какой-либо приемлемый механизм расчетов, было принято такое решение", - сказал он.

По его словам, мирному населению, проживающему на неподконтрольной территории Донбасса, должно хватать электроэнергии, которая вырабатывается местными станциями и идет с территории РФ.

"Энергетики говорят, что в результате не совсем разумных действий наших блокировщиков мы потеряли контроль над Зуевской и Старобешевской станциями, плюс те потоки электроэнергии, которые получают террористы со стороны РФ, этих объемов вполне достаточно для того, чтобы обеспечить мирное население электроэнергией", - отметил Тука.

Как сообщал УНИАН, с 00:00 26 июля 2017 года Украина полностью остановила переток электроэнергии на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Ковальчук отмечал, что линии, по которым Россия снабжает электроэнергией оккупированные регионы Донецкой области, исключены из перечня межгосударственных и перетоки по ним не учитываются в общей системе перетоков между Украиной, Россией и Беларусью.

Ранее, 25 апреля 2017 года из-за долгов за поставленную электроэнергию Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги.

По состоянию на 1 апреля, долги зоны АТО за поставленную с контролируемой Украиной территории электроэнергию составляли 2,985 млрд грн. В конце июня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что задолженность оккупированных территорий Донецкой области составляет 3,9 млрд грн.