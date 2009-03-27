Туркмения объявит тендер на строительство газопровода "Восток-Запад"

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу на заседании правительства дал поручение объявить международный тендер на проектирование и строительство на территории республики газопровода "Восток-Запад"с созданием наземной инфраструктуры, сообщил МИД Туркмении.

Как сообщает РИА "Новости, ранее в ходе переговоров президентов России и Туркмении в Кремле соглашение о строительстве газопровода "Восток-Запад", который должен был связать северо-восточные месторождения республики с каспийским регионом и снабжать газом ведущий в Россию Прикаспийский газопровод (строительство должно начаться в текущем году) подписано не было. Как говорится в сообщении МИД Туркмении, протяженность газопровода определяется в пределах от 800 до 1000 км. Финансирование работ будет осуществляться по согласованию сторон в следующих формах: иностранные инвестиции, долевое участие туркменской и иностранной сторон на паритетных началах и финансирование туркменской стороной. "Реализация данного проекта, по мнению Туркменистана, помимо очевидных коммерческих выгод для его непосредственных участников, а также потенциальных потребителей и транзитеров, способна придать дополнительную устойчивость функционированию инфраструктуры энергетических поставок, оказать существенное позитивное влияние на ход экономических и политических процессов в различных регионах мира", - отмечается в сообщении.