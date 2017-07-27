Нефть стабильна после мощного ралли накануне

Цены на нефть стабильны утром в четверг после мощного вчерашнего ралли, последовавшего за снижением запасов сырья в США. Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,18 процента до $50,88 за баррель.

Читайте такжеМВФ понизил прогноз цен на нефть

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,67 за баррель, на 0,16 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Основным фактором поддержки котировкам в ходе предыдущей торговой сессии стало превзошедшее прогнозы снижение недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 миллиона баррелей до 483,42 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

В фокусе внимания инвесторов – уровень добычи сланцевой нефти в США.

"Скорее всего, в ближайшие недели рынок будет еще пристальнее следить за данными о буровой активности в США, особенно, учитывая разговоры о замедлении темпов её роста", – сказали аналитики ING в среду.

Избыток предложения на мировом рынке нефти, сохраняющийся вопреки действию глобального пакта ОПЕК+ об ограничении производства сырья, столкнул котировки WTI вниз, в связи с чем аналитики ждали пересмотра бюджета сланцевыми добытчиками.