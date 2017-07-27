В Германии хотят отказаться от пяти проектов, связанных с российским "Северным потоком"

Федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети Германии пять проектов, связанных с расширением "Северного потока".

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По оценке ведомства, перспективы их реализации еще слишком неопределенны. Они будут вновь включены в план тогда, когда будут получены необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2", передает «Немецкая волна» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

При этом три из этих проектов еще недостаточно проработаны, поэтому ведомство пока не может их утвердить. В реализации еще двух проектов, по информации операторов сетей магистральных трубопроводов, больше нет необходимости из-за изменившихся планов, сообщило ведомство.

"Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы", - заявил глава ведомства Йохен Хоман.

План развития газотранспортной сети составляется один раз в два года операторами магистральных трубопроводов и проверяется Федеральным агентством по сетям. Решение ведомства о необходимых мерах по развитию газотранспортных сетей обязательны для исполнения для компаний-операторов.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», то это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».