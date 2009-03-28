Диденко: Облгазы отпускают газ потребителям сверх лимитов

Часть облгазов нарушают порядок транспортировки газа и отпускают его потребителям сверх установленных лимитов. Об этом «Зеркалу недели» сообщил первый заместитель главы НАК «Нафтогаз України» Игорь Диденко (№ 11 (739) за 28 марта — 4 апреля 2009г.)

«В этих случаях поставщик газа в лице ДК «Газ Украины» не подписывает реестры реализации, требуя от облгазов выполнения договорных условий — сначала облгаз должен заплатить за отпущенный сверх лимита газ, а уже затем будет проведена оплата за всю выполненную в течение расчетного месяца газотранспортную работу. Эта норма прописана в договорах на транспортировку между НАК «Нафтогаз України» и облгазами», — пояснил он.

Так, по его данным, в 2006 году облгазами документально было не оформлено и не оплачено 450,7 млн. кубометров газа, поставленного сверх лимитов, в 2007-м — 290,3 млн., в 2008-м — 73,5 млн. кубометров.

«Таким образом, облгазы, чувствуя безнаказанность и попустительство со стороны местных органов власти, которые должны контролировать проведение оплаты потребленного газа, отпускают газ сверх выделенных лимитов, собирают с потребителей деньги, но при этом расчетов с ДК «Газ Украины» в полном объеме не производят», — подчеркнул он.

Диденко также отметил, что в этой ситуации НАК «Нафтогаз України» имеет полное право отсрочить платежи за выполненную газотранспортную работу до полного погашения облгазами задолженности за поставленный сверх лимитов газ.

При этом, по его словам, облгазы используют этот момент как предлог к предъявлению претензий к НАК «Нафтогаз України».

«Имеют место факты обращения облгазов с исками, которые связаны с несвоевременной передачей компанией «Газ Украины» документов. Однако несвоевременная передача, если такая имеет место, вызвана исключительно объективными факторами. В 2008 году имел место только один такой иск, решение по которому судом первой инстанции при­нято в интересах ДК «Газ Украины», — сообщил Диденко.