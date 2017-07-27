Новый спор о тарифах: суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставок газа для населения

Суд удовлетворил иск национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» к Кабинету министров Украины и обязал правительство определить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать «Нафтогаз», выполняя наложенные на него правительством специальные обязательства по поставкам газа для нужд населения.

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Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда Киева от 19 июля 2017 года, текст которого опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

«Обязать Кабинет министров Украины выполнить п. 7 ч. 4 с. 11 Закона Украины «О рынке природного газа», а именно определить источники финансирования и порядок определения компенсаций, которые предоставляются субъектам рынка природного газа, на которых наложены специальные обязательства, путем внесения изменений в постановление КМУ от 22.03.2017 года №187 (постановление о наложении спецобязательств – УНИАН), предусмотрев в этом постановлении источники финансирования и порядок определения компенсации», - отмечается в документе.

Согласно доводам истца, Кабмин, выполняя нормы закона «О рынке газа», наложил на «Нафтогаз» спецобязательства, а именно - продавать газ по фиксированной цене (4849 грн без НДС), который был добыт дочерними компаниями госхолдинга («Укргазвыдобування» и «Черноморнафтогаз»), поставщикам «голубого» топлива для нужд населения (региональным сбытовым компаниям), религиозным организациям и производителям тепловой энергии.

«Однако Кабинет министров не определил источники финансирования и порядок определения компенсации, право на получение которой имеет субъект рынка природного газа, на которого возложены специальные обязанности», - сообщается в документе.

В постановлении также отмечается, что представители «Нафтогаза» заявили о том, что такая бездеятельность правительства лишает госхолдинг законного права на получение компенсации.

Согласно документу, представитель Кабмина отметил, что определение компенсации для истца является правом, а не обязанностью правительства, к тому же законом «О рынке газа» не установлен срок, до которого Кабмин должен определить такую компенсацию.

«Признать противоправной бездеятельность Кабинета министров Украины, которая состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, которые предоставляются субъектам рынка природного газа, на которых наложены специальные обязательства», - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров (4942 грн за тыс. кубометров без учета транспортировки и НДС). По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Именно по такой цене региональные сбытовые компании (облгаз-сбыты) продают газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 4849 грн за тыс. куб. м (без учета НДС и платы за доставку топлива).

В середине июля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что облгаз-сбыты задолжали «Нафтогазу» за полученный по спецобязательствам газ 30 млрд грн.

Справка УНИАН. Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем газа по импортному направлению, а также у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Госхолдинг реализует газ как для нужд населения, так на свободном рынке - для промышленных потребителей.