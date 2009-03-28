Диденко: Выделение «Укртрансгаза» из НАКа нецелесообразно

На сегодняшний день полное выделение ДК «Укртрансгаз» из структуры НАК «Нафтогаз Украины» экономически нецелесообразно.

Так первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО прокомментировал «Зеркалу недели» (№ 11 (739) 28 марта - 4 апреля 2009) требование потенциальных европейских инвесторов украинской газотранспортной системы выделить в самостоятельную компанию дочернее предприятие «Нафтогаза» - «Укртрансгаз».

«Как и большинство европейских нефтегазовых холдингов, НАК «Нафтогаз Украины» является вертикально интегрированной структурой, 100% акций которой контролируется государством. В существующих сегодня в Украине экономических условиях управление оператором транзита и хранения газа в составе НАК «Нафтогаз Украины» является наиболее эффективным и оптимальным вариантом», - отметил он.

В свою очередь, советник министра топлива и энергетики Украины Иван ВАРГА высказал мнение, что Украине выгодно иметь самостоятельного оператора ГТС.

По его мнению, если бы средства, которые зарабатывает «Укртранcгаз» вкладывались в развитие, можно было бы вообще обойтись без каких-либо кредитов для модернизации объектов отечественной газотранспортной системы.

При этом он напомнил, что «Газпром» также идет по пути разделения функций, и во многих российских регионах, в частности в Санкт-Петербурге, функции поставщика газа (транспортные) и функции продавца давно четко разделены. В то время как в Украине государство просто пользуется средствами, заработанными «Укртрансгазом», не заботясь о техническом состоянии ГТС и ее объектов.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» обеспокоено обязательством Украины перед Европейским Союзом создать независимого оператора по транзиту газа, взятым на себя Украиной в совместной декларации с ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ. ««Мы понимаем, что Украина, возможно, не сможет полностью оплачивать газ (в случае создания независимого оператора по транзиту газа – УНИАН)», - сказал он.