В Стокгольме объеденены 9 исков «РУЭ» к «Нафтогазу» в 1 дело

В Стокгольмском арбитражном суде в одно производство объединены девять исковых заявлений к НАК «Нафтогаз Украины» со стороны «РосУкрЭнерго». Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» (№ 11 (739) 28 марта 4 апреля 2009).

По его данным, при этом искового требования о возмещении РУЭ 11 млрд. кубометров газа среди них нет.

Первое предварительное слушание дела «РосУкрЭнерго» против НАК «Нафтогаз Украины» состоялось в Стокгольмском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Швеции 24 марта. Следующая стадия слушания дела состоится летом 2009 года.

Юристы, занятые в этом процессе, ожидают, что окончательное решение по делу РУЭ против «Нафтогаза» может быть принято в 2010 году.