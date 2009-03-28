РФ и Германия обсудят соглашение Украины и ЕС о модернизации ГТС

Президент России Дмитрий Медведев обсудит во вторник в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подготовку к G20, вопросы сотрудничества РФ-ЕС в контексте отставки премьера председательствующей в Евросоюзе Чехии и взаимодействие в энергетике после подписания Украиной и ЕС соглашения о модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). В ходе однодневного рабочего визита в преддверии саммита "двадцатки", который пройдет в Лондоне 1-2 апреля, глава российского государства встретится в ведомстве Федерального канцлера с представителями деловых кругов. После этого пройдут двусторонние переговоры Медведева и Меркель, по окончании которых они ответят на вопросы журналистов. "Лидеры двух стран накануне лондонского саммита G20 обсудят пути наиболее эффективного реформирования мировой финансовой архитектуры, оптимальные формы координации национальных и коллективных усилий по борьбе с глобальным кризисом", - сообщил журналистам помощник президента РФ Сергей Приходько. В свою очередь, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Медведев и Меркель не обойдут вопрос подписания в Брюсселе декларации о реконструкции украинской ГТС. Документ не предусматривает участия России, несмотря на то, что она является основным поставщиком газа в ЕС. Это вызвало недовольство Москвы, которая выступает за трехстороннее соглашение о модернизации ГТС. "Это не тема двусторонних отношений России и Германии, но они являются нашим крупным потребителем газа, и роль ФРГ в сотрудничестве в топливно-энергетической сфере, в сфере транспортировки газа исключительно высока", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Берлин порой занимал критическую позицию в отношении Москвы, но это не имеет значения, поскольку ФРГ ведет с Россией заинтересованный диалог. "Поэтому предполагаю, что они наверняка обменяются мнениями по этой теме... Нам не нужна их (германских властей) однозначная поддержка, нам нужна совместная выработка системных шагов, которые такие конфликты позволят прекращать", - заявил источник. Россия и Германия совместно реализуют проект строительства газотранспортной системы "Северный поток", что, как считают в Кремле, является важным вкладом Москвы и Берлина в укрепление глобальной и европейской энергобезопасности. По мнению Москвы, недавний кризис с транзитом российского газа через Украину особо высветил стратегическую значимость проекта для России и стран Евросоюза. Украина в начале января прекратила транзит российского газа в Европу. "Газовый"конфликт удалось разрешить только 19 января - глава "Газпрома"Алексей Миллер и глава "Нафтогаза Украины"Олег Дубина подписали в Москве контракты на поставку голубого топлива Украине и транзит российского газа через украинскую территорию на 2009-2019 годы. И только тогда транзит газа в Европу возобновился. По словам источника, еще одна тема переговоров - отношения России и ЕС. "У нас на май запланирован очередной саммит РФ-ЕС. Обмен мнениями с Германией как с одним из локомотивов европейской интеграции приобретает особую актуальность в свете последних политических катаклизмов в Чехии, которая председательствует в ЕС", - сказал он. По словам собеседника агентства, российская сторона хотела бы прояснить, как эти события повлияют на системный диалог России и ЕС, а также как они скажутся на подготовке ко встрече на высшем уровне. "Надеемся, что никак не скажутся, но спросим, какие могут быть рекомендации российской стороне... Я не могу сказать, что это какая-то трагедия для нас, но это новая политическая реальность, которая напрямую с нами не связана", - отметил источник. Парламент Чехии во вторник выразил недоверие премьер-министру Мирека Тополанека. Оппозиция обвинила его кабинет министров в бездействии в ситуации мирового экономического кризиса. Кроме того, оппозиция, в отличие от правительства, выступает против размещения на территории страны американского радара системы ПРО. Президент Чехии Вацлав Клаус в четверг принял отставку чешского кабинета министров.