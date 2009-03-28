Договоренности РФ с Азербайджаном угрожают "Набукко"

В пятницу российский "Газпром" провел переговоры о закупке азербайджанского газа, которые могут помешать попыткам Европейского Союза диверсифицировать свои источники энергоносителей. Об этом пишет сегодня "Немецкая волна".

По сообщению концерна, "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана заключили меморандум о взаимопонимании относительно продажи газа с 2010 года. Этот шаг может осложнить реализацию проекта "Набукко", который поддерживается ЕС и который предусматривает транспортировку газа из Центральной Азии в Западную Европу, в обход России и Украины. Двумя возможными поставщикам газа для "Набукко" являются Азербайджан и Туркменистан.

Как отмечено в сообщении "Газпрома", соответствующий меморандум подписали в Москве глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент азербайдженської нефтяной госкомпании Ровнаг Абдуллаев.

Татьяна Митрова из Института энергетических исследований Академии Наук РФ сказала в интервью "Интерфаксу", что проект "Набукко" рискует прекратить свое существование без поставщика газа. Меморандум, заключенный в пятницу, "удостоверяет, что Азербайджан понимает экономическую неопределенность с проектом "Набукко" и риски, связанные с его транзитом, финансовыми проблемами и задержкой строительства", цитирует эксперта российское агентство.

Между тем, позже в пятницу консорциум "Набукко" объявил, что до конца июня надеется получить зеленый свет от стран-транзитеров. Это заявление руководителя проекта Райнгарда Мичека процитировала его пресс-секретарь. Без разрешения европейских стран, через которые будет проходить газопровод, не может начаться строительство мощностей стоимостью 7,9 миллиардов евро.