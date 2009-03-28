Японские компании согласились модернизировать ГТС

Японские компании согласны участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Японские компании высказали единогласное позитивное решение об участии в реконструкции и модернизации нашей ГТС», - сказала она, комментируя результаты своего рабочего визита в Японию 25-26 марта.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ожидает, что участие японских компаний в модернизации ГТС даст возможность внедрить новейшие технологии, позволяющие сократить использование газа в процессе его перекачки, заменив газ на электроэнергию. Это, в свою очередь, удешевит стоимость транзита, и сократит выбросы отравляющих веществ, что позволит Украине получить дополнительные квоты по выбросам париковых газов, для дальнейшей их продажи.